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Британский аналитик назвал опасность для Украины на фоне борьбы Зеленского с НАБУ

Аналитик Меркурис: борьба с НАБУ лишит Зеленского финансирования стран Запада
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Ints Kalnins/Reuters

Решение украинского президента Владимира Зеленского начать борьбу с национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) может лишить страну финансирования Запада. Такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Он отметил, что соответствующее решение Зеленского облегчает коррупцию в стране. Кроме того, по мнению Меркуриса, некоторые политики стран Европы могут воспользоваться начавшимся беспокойством внутри руководства Украины, чтобы отказаться от помощи Киеву.

Это будет крайне актуально для тех западных политиков, которые участвуют в местных выборах и стремятся получить голоса избирателей, призывают прекратить предоставление помощи Украине, пояснил аналитик.

Меркурис предположил, что теперь западным политикам больше не придется отправлять деньги Украине, на фоне этого они смогут не повышать налоги, либо увеличат социальные расходы, что поможет им перед выборами.

25 июля Зеленский внес в Верховную раду законопроект об отмене изменений в закон, ограничивший независимость НАБУ и САП. Президент заявил, что «услышал общественное мнение», после того как в стране начались массовые протесты против одобренного закона. Почему на самом деле Зеленский пошел на уступки и чем ему грозит такой шаг — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Раде сообщили о расколе в офисе Зеленского.

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