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Спецпосланник президента США выразил уверенность в мире на Украине

Уиткофф выразил уверенность в возможности мира между Россией и Украиной
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LUDOVIC MARIN/Reuters

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил уверенность в возможности заключения мирного соглашения между Россией и Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.

В интервью невестке президента США Ларе Трамп на Fox News Уиткоф заявил, что он хотел бы завершить свою дипломатическую карьеру урегулированием конфликта между Россией и Украиной и заключением мирного соглашения.

«Потому что это должно произойти. Президент прав: эта война не должна была начаться. Думаю, мы сможем добиться её завершения, и, надеюсь, это станет важным моментом», — сказал спецпосланник президента США.

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