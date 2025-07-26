В Литве сообщили о выделении миллионов евро на закупку Patriot для Украины

Шакалене: Литва выделит около €30 млн на закупку ЗРК Patriot для Украины

Вильнюс выделит порядка €30 млн на закупку для Украины зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot американского производства. Об этом заявила министр обороны Литвы Довиле Шакалене, пишет агентство BNS.

Глава военного ведомства рассказала о планах после встречи министров обороны стран Балтии с шефом Пентагона Питом Хегсетом.

«Литва сообщила о своей позиции, о том, что присоединится к закупке производимого в США оружия, конкретно, к приобретению комплексов Patriot, выделив на это около €30 млн», — отметила Шакалене.

По ее словам, таким образом Вильнюс решил послать «стратегическое известие» о том, что он полностью разделяет решение американского лидера Дональда Трампа передать Киеву новые вооружения.

14 июля президент США пообещал отправить на Украину новое оружие и технику, включая ЗРК Patriot. Трамп не назвал точное количество комплексов, которые он собирается передать Киеву, но при этом предупредил, что именно Европейский союз (ЕС) должен будет возместить США их стоимость.

Позже ситуацию прокомментировал министр обороны Германии Борис Писториус. Он призвал европейские государства «открыть свои кошельки» и оперативно собрать средства на покупку оружия американского производства для Украины.

Ранее две страны ЕС отклонили план Трампа по закупке оружия для Украины.