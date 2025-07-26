Трамп рассказал, что погубит Европу

Президент США Дональд Трамп во время частного визита в Шотландию заявил, что иммиграция погубит Европу. Его слова приводит РИА Новости.

«Надо остановить иммиграцию, иначе Европы не останется», — сказал глава Белого дома.

Трамп отметил, что на сегодняшний день «иммиграция уничтожает Европу».

В мае бывший канцлер Германии Ангела Меркель выразила мнение, что Европейскому союзу нужно найти пути в борьбе с нелегальной миграцией, иначе Европа может «разрушиться». Она отмечала, что европейцам, «возможно, придется наблюдать за тем, как у нас разрушается Европа».

В апреле американский предприниматель Илон Маск заявил, что Европу ждет волна терактов из-за массового притока мигрантов.

В апреле вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал неконтролируемую миграцию главной угрозой для европейских стран и предупредил о риске подобной ситуации в США.

Ранее в Европе заявили о готовности принять мигрантов из США.