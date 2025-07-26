На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп рассказал, что погубит Европу

Трамп заявил, что иммиграция погубит Европу
true
true
true
close
Global Look Press

Президент США Дональд Трамп во время частного визита в Шотландию заявил, что иммиграция погубит Европу. Его слова приводит РИА Новости.

«Надо остановить иммиграцию, иначе Европы не останется», — сказал глава Белого дома.

Трамп отметил, что на сегодняшний день «иммиграция уничтожает Европу».

В мае бывший канцлер Германии Ангела Меркель выразила мнение, что Европейскому союзу нужно найти пути в борьбе с нелегальной миграцией, иначе Европа может «разрушиться». Она отмечала, что европейцам, «возможно, придется наблюдать за тем, как у нас разрушается Европа».

В апреле американский предприниматель Илон Маск заявил, что Европу ждет волна терактов из-за массового притока мигрантов.

В апреле вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал неконтролируемую миграцию главной угрозой для европейских стран и предупредил о риске подобной ситуации в США.

Ранее в Европе заявили о готовности принять мигрантов из США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами