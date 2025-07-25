Путин рассказал о задачах, решенных Совфедом в весеннюю сессию

Совет Федерации в период весенней сессии решал приоритетные задачи. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко, сообщается в Telegram-канале Кремля.

«Знаю, что верхняя палата решала приоритетные задачи и с точки зрения структурных изменений в российской экономике, и решения социальных вопросов. Действительно, таких вопросов очень много... Это очень большая работа и носила и носит позитивный характер», — сказал Путин.

Матвиенко которая доложила ему о результатах работы Совфеда в весеннюю сессию. В свою очередь, глава государства поблагодарил ее.

Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Путин в пятницу проведет совещание с членами Совета безопасности. Песков уточнял, что совещание пройдет в формате видеоконференции. Сегодня президент работает в Кремле. Переговоры будут приурочены к завершению весенней сессии в верхней палате парламента, уточнял представитель Кремля.

Ранее Зеленский рассказал о продвижении по вопросу встречи с Путиным.