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Путин встретился в Кремле с Матвиенко

Кремль: Путин провел встречу с председателем Совета Федерации Матвиенко
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Президент Российской Федерации встретился в Кремле с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

Матвиенко рассказала главе государства о результатах работы Совета Федерации в весеннюю сессию.

«Верхняя палата решала приоритетные задачи с точки зрения структурных изменений в российской экономике и решения социальных вопросов. <…> Эта очень большая работа носила и носит позитивный характер. Хочу Вас и всех сенаторов за это поблагодарить», — сказал российский лидер.

Накануне Спикер Совфеда допустила переназначение 32 сенаторов в сентябре. Избирательная кампания по выборам глав регионов и 11 выборов региональных парламентов состоится 14 сентября. Сенаторы, находящиеся в «в зоне риска» могут получить переподтверждение от губернатора или от регионального парламента, либо же им будет найдена замена. По словам председателя Совфеда, в 2025 года смена некоторых сенаторов точно произойдет, в том числе среди уважаемых политиков, поскольку нужны люди со свежими мыслями, ничего не должно стоять на месте.

Ранее Зеленский рассказал о продвижении по вопросу встречи с Путиным.

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