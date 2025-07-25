Трамп оценил заявление Макрона о намерении признать Палестину

Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявиление французского коллеги Эммануэля Макрона о намерении официально признать Палестину. Его слова передает агентство Reuters.

«То, что он говорит, не имеет значения. Он хороший парень, я его уважаю, но это заявление ничего не значит», — сказал американский лидер.

24 июля Макрон заявил, что власти страны намерены официально признать Государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре текущего года. По его словам, в настоящее время существует «насущная необходимость» в завершении боевых действий на территории сектора Газа и оказании помощи гражданскому населению.

Позже государственный секретарь США Марко Рубио в социальной сети X написал, что американские власти решительно отвергают решение Франции признать Палестину.

Государство Палестина провозгласило свою независимость от Израиля в 1988 году и является частично признанным. Оно признано 147 странами ООН, в том числе всеми странами Латинской Америки, почти всеми странами Африки, Россией, Китаем и почти всеми странами Азии, кроме Мьянмы, Южной Кореи и Японии. Из стран Евросоюза независимость Палестины признали Испания, Мальта, Норвегия, Финляндия и почти все страны бывшего социалистического лагеря, кроме Эстонии, Латвии и Литвы, а также Венгрии.

Ранее Минюст Израиля назвал решение Макрона признать Палестину черным пятном в истории Франции.