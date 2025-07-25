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Политолог оценил заявление Макрона о намерении признать Палестину

Политолог Пинчук: Макрон заявляет о признании Палестины ради политических очков
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Ludovic Marin/Reuters

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о готовности признать Палестину рассчитано скорее не на внешнюю, а на внутреннюю аудиторию. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Пинчук. По его словам, главе Пятой республики необходимо укрепить свои позиции внутри страны, поскольку его рейтинги остаются низкими. При этом тема Палестины вызывает эмоциональный отклик у граждан.

«Он понимает, что во Франции достаточно мощные силы поддержки Палестины. Особенно после беспредела, который Израиль устроил в Газе, в ходе «карательных» операций. И таким образом Макрон повышает свой политический рейтинг», — сказал Пинчук.

Однако в заявлении Макрона присутствует и геополитический мотив. Французский лидер давно стремится превратить свою страну в ведущую военную и политическую силу Европейского союза, оттеснив Германию и продемонстрировав независимость от США, добавил эксперт.

24 июля Макрон заявил, что власти страны намерены официально признать Государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре текущего года. По его словам, в настоящее время существует «насущная необходимость» в завершении боевых действий на территории сектора Газа и оказании помощи гражданскому населению.

Позднее государственный секретарь США Марко Рубио в социальной сети X написал, что американские власти решительно отвергают решение Франции признать Палестину.

Ранее Израиль обвинил Францию в поддержке терроризма.

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