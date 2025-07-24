Вашингтон обратился к Москве и Киеву на фоне прямых переговоров в Стамбуле

Госдеп: США призвали РФ и Украину к продолжению переговоров для прекращения огня

Вашингтон призывает Москву и Киев к продолжению прямых переговоров для полного прекращения огня и мирного урегулирования. Об этом заявил на регулярном брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготт, передает Fox News.

«Могу сказать, что мы продолжаем содействовать прямым переговорам между Россией и Украиной в целях достижения всеобъемлющего прекращения огня и, в конечном итоге, мирного урегулирования на основе переговоров», — сказал он.

Пиготт добавил, что Вашингтону известно о третьем раунде прямых переговоров между двумя сторонами и США поддерживают продолжающиеся призывы к полному и безусловному прекращению огня.

Среди прочего заместитель руководителя пресс-службы американского Госдепа заявил, что США приветствуют новость о том, что Россия и Украина договорились о дальнейшем обмене заключенными, в частности тяжелобольными и ранеными.

Накануне Россия и Украина провели третий раунд прямых переговоров в Стамбуле. Встреча завершилась договоренностью об обмене удерживаемыми лицами по формуле «1200 на 1200» и предложением Москвы создать три рабочие группы для дальнейших консультаций. Как заявил глава российской делегации Владимир Мединский, позиции сторон по проектам меморандумов по-прежнему существенно расходятся. О чем еще договорились Москва и Киев — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российских журналистов не пустили на пресс-конференцию с главой украинской делегации.