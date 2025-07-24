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В МИД России высказались о цели палестино-израильских переговоров

МИД: Россия видит задачу в налаживании палестино-израильских переговоров
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Российская сторона видит задачу в налаживании палестино-израильских переговоров, целью которых должно стать создание палестинского государства. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

«Российская сторона видит задачу в налаживании прямых палестино-израильских переговоров, целью которых должно стать создание независимого палестинского государства», — заявили дипломаты.

В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что это государство должно в мире и безопасности сосуществовать с Израилем, в качестве стержневого элемента стабилизации Ближнего Востока.

11 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что планы по созданию объединенных палестинских эмиратов и иные подобные идеи обостряют риски в отношении перспектив создания государства Палестина в соответствии с решениями ООН.

В мае глава министерства иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты заявлял, что международному сообществу нужно как можно скорее признать Палестинское государство. По его словам, странам также следует усилить давление на Израиль, которое позволит прекратить военные действия в секторе Газа.

Ранее ХАМАС попросил Россию о помощи.

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