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ХАМАС попросил Россию о помощи

ХАМАС попросил Россию повлиять на Израиль в вопросе доставки гумпомощи в Газу
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Hatem Khaled/Reuters

Радикальное палестинское движение ХАМАС обратилось к России с просьбой принудить Израиль соблюдать международное право при доставке гуманитарной помощи жителям сектора Газа. Об этом заявил в интервью РИА Новости заместитель главы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук.

Представитель движения утверждает, что доступ к продовольствию в Газе используется Израилем в качестве оружия, что нарушает международные права и нормы.

По словам Марзука, это естественно, что ХАМАС обращается к России, поскольку она является членом Совета Безопасности ООН и как мировая держава может в помочь заставить израильское государство соблюдать международное право.

В конце марта представитель пресс-службы правительства анклава Исмаил Аль-Тавабт заявил, что палестинцы в секторе Газа столкнулись с голодом из-за решения Израиля заблокировать поставки гуманитарной помощи в регион.

При этом в начале июня американский частный Фонд гуманитарной помощи Газе (GHF) сообщал, что не смог передать продовольствие жителям сектора из-за угроз со стороны ХАМАС в адрес организации и ее сотрудников.

Ранее ГА ООН приняла резолюцию об ответственности Израиля и прекращении огня в Газе.

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