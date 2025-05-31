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В Египте обвинили Израиль в использовании голода в Газе в качестве оружия

Глава МИД Египта: Израиль использует голод в Газе как оружие
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Mahmoud Issa/Reuters

Израиль создал в секторе Газа условия голода, которые используются как элемент оружия. Об этом РИА Новости заявил глава министерства иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты.

«Человечество не может принять те зверские действия, которые происходят ежедневно, а также использование голода в качестве оружия коллективного наказания — это вопиющее нарушение всех норм международного и гуманитарного права», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Бадр Абдель Аты добавил, что международному сообществу нужно как можно скорее признать Палестинское государство. По его словам, странам также следует усилить давление на Израиль, которое позволит прекратить военные действия в анклаве.

26 мая агентство Bloomberg сообщило, что Израиль намерен взять под контроль 75% территории сектора Газа за два месяца и переселить его жителей в три специально отведенных района в рамках нового военного наступления на прибрежную полосу. По словам израильских военных, в настоящее время их войска и танки контролируют около 40% территории анклава.

Ранее США призвали Израиль отложить операцию в Газе ради переговоров.

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