На Украине объявили о митингах 24 июля по всей стране

В десятках городов Украины 24 июля в 20:00 (совпадает с мск) начнутся митинги. Об этом сообщил внефракционный депутат Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Особенно важно сформировать единую, понятную повестку и четкие требования», — сказал депутат, проиллюстрировав пост фотографией с девушкой, которая держала плакат с надписью «Зеленского в отставку».

По мнению депутата, этот лозунг «должен стать главным и объединяющим».

Протестные акции должны состояться в Днепре, Виннице, Киеве, Николаеве, Львове, Одессе, Харькове, Полтаве, Чернигове, Черновцах и других городах. В Киеве митинг пройдет в парке возле театра имени Франка, рядом с офисом президента страны Владимира Зеленского.

На Украине проходят первые массовые протесты с начала вооруженного конфликта. С 22 июля на улицы городов выходят тысячи людей. В политическую жизнь страны вернулись публичная критика.

Митинги с лозунгами «ганьба» — то есть «позор» — начались после того, как Верховная рада приняла закон, ограничивший полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Оба ведомства поставили под контроль генпрокурора Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США раскрыли «самую большую» ошибку Зеленского.