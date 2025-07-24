РИА: Путин прибыл в Архангельскую область в связи с Днем Военно-морского флота

Президент России Владимир Путин прилетел в Архангельскую область в преддверии Дня Военно-морского флота (ВМФ). Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Сегодня день будет посвящен у нас стратегии развития подводного Военно-морского флота», — сообщил представитель Кремля.

По его словам, в рамках визита российский лидер проведет совещание по развитию подводного ВМФ РФ. Кроме того, планируется также участие Путина в церемонии поднятия флага над атомной подводной лодкой «Князь Пожарский» в честь принятия ракетоносца в состав российского флота.

Песков отметил, что на мероприятии в Северодвинске президента будет сопровождать губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, а также помощник главы государства Алексей Дюмин.

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