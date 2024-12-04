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Стало известно, когда флоту РФ передадут атомную подлодку «Князь Пожарский»

ТАСС: атомную подлодку «Князь Пожарский» передадут ВМФ в июне 2025 года

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Кирилл Зыков/РИА Новости

Военно-морской флот России получит в пользование атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Пожарский» в июне 2025 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) Владимира Мальцева.

«Планируется, что в июне 2025 года состоится торжественная церемония передачи «Князя Пожарского» ВМФ России», — заявил Мальцев.

Подлодку «Князь Пожарский» проекта 955А создали на заводе «Севмаш» Объединенной судостроительной корпорации. В феврале 2024-го ракетоносец был спущен на воду, а в июле начались заводские ходовые испытания. Изначально предполагалось, что субмарину передадут в состав Северного флота к концу текущего года.

В июне президент Владимир Путин сообщал, что флот страны год от года получает все больше военных кораблей. По его словам, в 2024 году ВМФ получит более 40 новых судов. Он также назвал развитие флота одной из основных задач.

Ранее Путин принял участие в церемонии спуска на воду атомного ледокола «Чукотка».

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