Лукашенко с иронией отнесся к санкциям Эстонии

Лукашенко с иронией отнесся к решению Эстонии запретить ему въезжать в страну

Президент Белоруссии Александр Лукашенко с иронией отнесся к санкциям со стороны Эстонии, в числе которых запрет на въезд в страну. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт в разговоре с ТАСС.

«Могу рассказать о реакции президента на эту сегодняшнюю «громкую» новость. Буквально и дословно президент сказал так: «Никогда, «к сожалению», не был в Эстонии… И после введения санкций все думаю - выживу ли?» — рассказала пресс-секретарь президента.

24 июля Эстония ввела бессрочный запрет на въезд в страну для Лукашенко и еще 272 белорусов.

17 февраля Минобороны Польши, Эстонии, Латвии и Литвы предложили заминировать границу с Белоруссией.

Позже в том же месяце Лукашенко призвал Эстонию преодолеть «искусственно созданные» барьеры для диалога.

Белорусский лидер выразил уверенность в том, что совместные усилия помогут преодолеть ограничения для процветания государств, и призвал беречь и уважать историческое наследие, переданное предками.

Ранее Захарова оценила экономическое положение Латвии, Литвы и Эстонии.