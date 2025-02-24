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Лукашенко призвал Эстонию преодолеть барьеры для диалога

Лукашенко: искусственно созданные барьеры препятствуют диалогу с Эстонией
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Переговорам между Белоруссией и Эстонией препятствуют искусственные барьеры, их необходимо преодолеть. Об этом в поздравлении народу Эстонии по случаю Дня независимости заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, передает БелТА.

По его словам, Минск придает большое значение отношениям с Таллином.

«Сотрудничать и разговаривать с соседями даже в противоречивое время, стараться решать все мирно — самый правильный путь», — заявил он.

Лукашенко отметил, что на данный момент между сторонами существуют «искусственно созданные барьеры», которые препятствуют возобновлению отношений. Белорусский лидер выразил уверенность в том, что совместные усилия помогут преодолеть ограничения для процветания государств. Он призвал беречь и уважать историческое наследие, переданное предками.

До этого стало известно, что Литва, Латвия и Эстония присоединились к европейской системе электросетей после выхода из единой системы Белоруссии, России, Эстонии, Литвы и Латвии (БРЭЛЛ). Эти страны договорились выйти из БРЭЛЛ в 2023 году.

Ранее власти Эстонии призвали граждан запастись продуктами и настольными играми.

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