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Захарова оценила экономическое положение Латвии, Литвы и Эстонии

Захарова: Латвия, Литва и Эстония сегодня находятся на европейских задворках
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Максим Блинов/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в ходе брифинга, что Латвия, Литва и Эстония находятся на «европейских задворках» по экономическим показателям. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат напомнила, что в советский период многие объекты в прибалтийских странах были созданы с нуля, а союзный центр щедро делился с ними ресурсами. По мнению Захаровой, несмотря на значительный потенциал, созданный в СССР, Латвия, Литва и Эстония сегодня находятся на периферии Европы не только географически, но и по ключевым показателям.

Захарова добавила, что сейчас страны Прибалтики переживают демографический кризис.

«Если в годы СССР население в них росло, то современная статистика в сфере демографии просто шокирует», — сказала дипломат.

Захарова отметила, что население Латвии сократилось на 33,3%, Эстонии — на 17%, Литвы — на 32%. По ее мнению, эти три страны полетели «в пропасть».

18 июля глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что санкционные пакеты Евросоюза бумерангом бьют по Европе, загоняя страны в энерготупик.

Ранее в Госдуме предупредили Евросоюз об ответном ударе по экономике.

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