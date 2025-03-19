Польша может заминировать границу с Белоруссией

Замглавы министра обороны Польши Павел Бейда заявил, что его страна может разместить противопехотные мины на восточной границе, то есть границе с Белоруссией. Об этом сообщает польская радиостанция RMF 24.

Также Варшава планирует возвести на восточной границе другие укрепления «для обеспечения безопасности своих граждан» в рамках проекта «Восточный щит». С Россией Польша граничит на севере.

18 марта министерства обороны Польши, Эстонии, Латвии и Литвы предложили правительствам этих стран выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

В Минобороны Литвы назвали такую рекомендацию «четким сигналом о том, что страны, имеющие границу с Россией, готовы принять все возможные меры для обеспечения безопасности своих граждан». Отмечается, что Россия в Оттавской конвенции не участвует и обладает большими запасами противопехотных мин. Также договор не подписали Саудовская Аравия и Израиль. При этом Украина ратифицировала эту конвенцию в 2005 году.

При этом эстонский министр обороны Ханно Певкур сообщил, что для обеспечения государственной обороны Эстонии нет необходимости в размещении противопехотных мин.

До этого президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его страна может заминировать границу с РФ.

Ранее ВСУ заминировали дамбы и мосты на границе с Белоруссией.