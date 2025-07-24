Эстония бессрочно запретила въезд Лукашенко

Эстония ввела бессрочный запрет на въезд для президента Белоруссии Александра Лукашенко и еще 272 белорусов. Об этом пишет ТАСС.
«На протяжении почти пяти лет после введения санкций в Белоруссии не произошло позитивных изменений», — прокомментировал это решение глава МИД Эстонии Магнус Цахкна.
Именно Цахкна инициировал принятие данного решения.
17 февраля Минобороны Польши, Эстонии, Латвии и Литвы предложили заминировать границу с Белоруссией.
Позже в том же месяце Лукашенко призвал Эстонию преодолеть «искусственно созданные» барьеры для диалога.
Белорусский лидер выразил уверенность в том, что совместные усилия помогут преодолеть ограничения для процветания государств, и призвал беречь и уважать историческое наследие, переданное предками.
Ранее американский стример IShowSpeed отказался от поездки в Россию после угроз Эстонии.