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Эстония бессрочно запретила въезд Лукашенко

Эстония ввела бессрочный запрет на въезд для Лукашенко и еще 272 белорусов
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Эстония ввела бессрочный запрет на въезд для президента Белоруссии Александра Лукашенко и еще 272 белорусов. Об этом пишет ТАСС.

«На протяжении почти пяти лет после введения санкций в Белоруссии не произошло позитивных изменений», — прокомментировал это решение глава МИД Эстонии Магнус Цахкна.

Именно Цахкна инициировал принятие данного решения.

17 февраля Минобороны Польши, Эстонии, Латвии и Литвы предложили заминировать границу с Белоруссией.

Позже в том же месяце Лукашенко призвал Эстонию преодолеть «искусственно созданные» барьеры для диалога.

Белорусский лидер выразил уверенность в том, что совместные усилия помогут преодолеть ограничения для процветания государств, и призвал беречь и уважать историческое наследие, переданное предками.

Ранее американский стример IShowSpeed отказался от поездки в Россию после угроз Эстонии.

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