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Зеленский отчитался о переговорах в Стамбуле британскому премьеру Стармеру

Зеленский: проинформировал премьера Британии Стармера о переговорах в Стамбуле
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Temilade Adelaja/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что проинформировал премьер-министра Великобритании Кира Стармера о переговорах с российской делегацией в Стамбуле.

По данным агентства РИА Новости, британский премьер стал первым зарубежным руководителем, «перед которым Зеленский отчитался о переговорах с Россией в Стамбуле.

«Очень хороший разговор с премьером Великобритании. Проинформировал о вчерашней встрече с российской стороной в Стамбуле, на которой удалось договориться о следующем обмене пленными», — написал украинский лидер.

24 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украине приходится все время «клянчить» вооружения у западных стран.

23 июля в Стамбуле прошел третий раунд переговоров делегаций России и Украины по урегулированию военного конфликта. Встреча началась около 20:30 мск в закрытом для прессы режиме.

Как рассказал глава российской делегации, все предыдущие договоренности по гуманитарным трекам с прошлых раундов выполнены. Он отметил, что Украина «взялась рассмотреть» предложение российской стороны по рабочим группам, в том числе по формированию трех рабочих групп, которые будут работать онлайн, чтобы сэкономить время и деньги.

Ранее Песков допустил возможные контакты России с США.

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