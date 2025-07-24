Песков допустил возможные контакты России с США

Песков: контакт России с США может быть оперативно организован при необходимости

Контакт России с США может быть оперативно организован при необходимости. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя итоги третьего раунда российско-украинских переговоров. Об этом сообщает ТАСС.

«Сейчас действительно налажена система диалога. Если будет необходимость, то такой контакт состоится», — сказал представитель Кремля.

23 июля в Стамбуле прошел третий раунд переговоров делегаций России и Украины по урегулированию военного конфликта. Встреча началась около 20:30 мск в закрытом для прессы режиме.

Как рассказал глава российской делегации, все предыдущие договоренности по гуманитарным трекам с прошлых раундов выполнены. Он отметил, что Украина «взялась рассмотреть» предложение российской стороны по рабочим группам, в том числе по формированию трех рабочих групп, которые будут работать онлайн, чтобы сэкономить время и деньги.

Ранее появились подробности договоренностей РФ и Украины об обменах.