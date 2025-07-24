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В Кремле заявили, что Украина «клянчит» вооружения у западных стран

Песков заявил, что Украине все время приходится клянчить оружие у Запада
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U.S. Air Force/Global Look Press

Киеву приходится все время «клянчить» вооружения у западных стран. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Ситуация с обеспечением амуницией, вооружением, боеприпасами, она хотя и такая достаточно динамичная, но противоречивая. Поэтому Киеву приходится все время клянчить вооружение», — сказал он.

Также Песков заявил, что перед возможной встречей президента России Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского необходимо проделать весь объем работы.

23 июля в Стамбуле прошел третий раунд переговоров делегаций России и Украины по урегулированию военного конфликта. Встреча началась около 20:30 мск в закрытом для прессы режиме.

Как рассказал глава российской делегации, все предыдущие договоренности по гуманитарным трекам с прошлых раундов выполнены. Он отметил, что Украина «взялась рассмотреть» предложение российской стороны по рабочим группам, в том числе по формированию трех рабочих групп, которые будут работать онлайн, чтобы сэкономить время и деньги.

Ранее Песков допустил возможные контакты России с США.

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