Российская делегация вылетела из Стамбула в Москву

Российская делегация вылетела из Стамбула после проведения третьего раунда переговоров с Украиной. Об этом сообщил источник ТАСС.
«Вылетели в Москву», — сказал собеседник агентства.
23 июля в Стамбуле прошел третий раунд российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта. Перед началом встречи главы делегаций РФ и Украины Владимир Мединский и Рустем Умеров провели разговор тет-а-тет. Затем прошли переговоры делегаций, которые продлились около 40 минут.
Глава МИД Турции Хакан Фидан во время вступительного слова заявил, что конечная цель переговоров — способствовать выходу на прекращение огня и мирное урегулирование конфликта.
24 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что предложения России на переговорах с Украиной конкретные и конструктивные. По его словам, они нацелены на предметную работу и должны привести к достижению конкретных результатов.
Ранее Мединский назвал условия возможной встречи лидеров России и Украины.