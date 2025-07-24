Российская делегация вылетела из Стамбула в Москву

ТАСС: делегация РФ вылетела из Стамбула в Москву после переговоров с Украиной

Российская делегация вылетела из Стамбула после проведения третьего раунда переговоров с Украиной. Об этом сообщил источник ТАСС.

«Вылетели в Москву», — сказал собеседник агентства.

23 июля в Стамбуле прошел третий раунд российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта. Перед началом встречи главы делегаций РФ и Украины Владимир Мединский и Рустем Умеров провели разговор тет-а-тет. Затем прошли переговоры делегаций, которые продлились около 40 минут.

Глава МИД Турции Хакан Фидан во время вступительного слова заявил, что конечная цель переговоров — способствовать выходу на прекращение огня и мирное урегулирование конфликта.

24 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что предложения России на переговорах с Украиной конкретные и конструктивные. По его словам, они нацелены на предметную работу и должны привести к достижению конкретных результатов.

Ранее Мединский назвал условия возможной встречи лидеров России и Украины.