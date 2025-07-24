Песков оценил российские предложения на переговорах с Украиной

Песков: предложения России на переговорах с Украиной конкретные и конструктивные

Повестка, предлагаемая Россией на переговорах с Украиной, нацелена на предметную работу и должна привести к достижению конкретных результатов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Он отметил, что позицию российской стороны во время третьего раунда переговоров с Украиной по пунктам изложил помощник российского лидера, глава делегации РФ Владимир Мединский.

«Повестка конструктивная, конкретная и нацелена именно на предметную работу, которая может привести к достижению конкретных результатов», — отметил Песков.

Пресс-секретарь добавил, что после этого можно начинать разговор об организации встреч. По всей видимости, Песков имел в виду встречу на уровне президентов России и Украины.

23 июля в Стамбуле прошел третий раунд переговоров России у Украины по урегулированию конфликта. Встреча продлилась около 40 минут. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время вступительного слова заявил, что конечная цель переговоров — способствовать прекращению огня.

В ходе третьего раунда Москва предложила Киеву создать три рабочие группы — по политическим, гуманитарным и военным вопросам — для дальнейшего взаимодействия в онлайн-формате. Стороны договорились продолжить контакты как на уровне делегаций, так и, при необходимости, на уровне рабочих групп. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Мединский назвал условия возможной встречи лидеров России и Украины.