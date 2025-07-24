Матвиенко заявила, что готовность к договоренностям у Украины не просматривается

Матвиенко заявила, что Украина как будто «отбывает номер»

Украина как будто «отбывает номер» на переговорах, готовность Киева к договоренностям не просматривается, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе пресс-конференции. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

«Заинтересованности такой настоящей, искренней украинской стороны договориться, подписать мирные соглашения не просматривается», — сказала она.

При этом Матвиенко отметила, что проведение очередного раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле — это позитивная тенденция.

Также она добавила, что предметных причин для встречи президента России Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского в данный момент нет, такой диалог нужен для финализации переговорного процесса.

23 июля в Стамбуле прошел третий раунд переговоров России и Украины по урегулированию военного конфликта. Встреча делегаций началась около 20:30 мск в закрытом для прессы режиме.

Как рассказал глава делегации РФ, все предыдущие договоренности по гуманитарным трекам с прошлых раундов выполнены. Он отметил, что Украина «взялась рассмотреть» предложение российской стороны по рабочим группам, в том числе по формированию трех рабочих групп, которые будут работать онлайн, чтобы сэкономить время и деньги.

Ранее в Кремле назвали условие для встречи Путина и Зеленского.