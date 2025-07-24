В Кремле назвали условие для встречи Путина и Зеленского

Песков: перед встречей Путина и Зеленского надо проделать весь объем работы

Перед возможной встречей президента России Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского необходимо проделать весь объем работы. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле, передает РИА Новости.

«Сначала все-таки нужно проделать весь объем работы, а потом предоставить возможность главам зафиксировать те наработки, которые достигнуты», — сказал представитель Кремля.

23 июля в Стамбуле прошел третий раунд переговоров делегаций России и Украины по урегулированию военного конфликта. Встреча началась около 20:30 мск в закрытом для прессы режиме.

Как рассказал глава российской делегации, все предыдущие договоренности по гуманитарным трекам с прошлых раундов выполнены. Он отметил, что Украина «взялась рассмотреть» предложение российской стороны по рабочим группам, в том числе по формированию трех рабочих групп, которые будут работать онлайн, чтобы сэкономить время и деньги.

Ранее Песков допустил возможные контакты России с США.