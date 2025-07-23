Россия предложила Украине объявлять короткие перемирия на линии боевого соприкосновения

Россия на переговорах в Турции предложила Украине объявлять на линии боевого соприкосновения короткие паузы для того, чтобы санитарные команды могли забирать раненых и погибших. Об этом заявил глава российской делегации Владимир Мединский по итогам встречи, передает ТАСС.

«Мы еще раз предложили украинской стороне рассмотреть, на наш взгляд, очень важный вопрос объявления на линии боевого соприкосновения, на линии фронта, коротких — по 24-48 часов — перемирий для того, чтобы была возможность у санитарных команд забрать раненых, была возможность у командиров забрать трупы своих бойцов», — сказал глава делегации РФ.

23 июля в Стамбуле прошел третий раунд переговоров России и Украины по урегулированию военного конфликта. Встреча делегаций началась около 20:30 мск в закрытом для прессы режиме. По информации ТАСС, переговоры велись на русском языке.

Как рассказал глава делегации РФ, все договоренности по гуманитарным трекам с прошлых раундов выполнены. Говоря о встрече лидеров двух стран, он отметил, что для начала необходимо обсудить соглашение по урегулированию. Он также добавил, что позиции РФ и Украины по меморандумам в данный момент далеки друг от друга.

Ранее появились подробности договоренностей РФ и Украины об обменах.