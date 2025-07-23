Россия предложила Украине провести новый обмен пленными

Мединский: Россия предложила Украине обменять еще не менее чем по 1200 пленных

Россия предложила Украине обмен еще не менее чем по 1200 военнопленных с каждой стороны, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Москва и Киев договорились о том, что в ближайшее время будет проведен новый обмен.

Мединский добавил, что российская сторона предложила Украине передать большее число пленных.

Помощник президента отметил, что если Киев «найдет у себя» российских солдат, то цифра обмена будет больше.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время вступительного слова на встрече заявил, что конечная цель переговоров между Россией и Украиной в Турции состоит в том, чтобы способствовать выходу на прекращение огня.

В среду в Стамбуле во дворце Чираган прошел третий раунд переговоров России и Украины по вопросам урегулирования конфликта двух стран. Делегацию Москвы возглавил помощник президента Владимир Мединский, делегацию Киева — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Зеленский рассказал о целях Украины на переговорах в Стамбуле.