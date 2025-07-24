В Кремле высказались о возможности встречи Путина и Трампа в Китае

Песков: конкретных разговоров о встрече Путина и Трампа не велось

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ТАСС, что Кремль не вел конкретных обсуждений о возможной встрече Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в Китае.

Кроме того, по словам представителя Кремля, информации о планах президента США посетить КНР у российской стороны нет. В то же время он отметил, что контакт между Россией и США могут при необходимости организовать.

На днях ТАСС писал, что Трамп планирует в не столь отдаленном будущем посетить Китай. Американский лидер не исключил и не подтвердил планы переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках поездки в КНР.

По его словам, «возможны многие встречи».

Британская газета The Times сообщила, что Трамп, Путин и лидер КНР Си Цзиньпин могут встретиться в Китае в начале сентябре на торжествах по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны.

Согласно материалу издания, американского лидера могут пригласить на встречу с председателем КНР и президентом России в рамках саммита в сентябре после заключения ряда торговых соглашений между Вашингтоном и Пекином. The Times отмечает, что именно они снизили градус враждебности Трампа к Китаю.

Ранее американский журналист раскрыл, что именно Трамп ждет от РФ через «50 дней».