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Мединский рассказал о позициях России и Украины по меморандумам друг друга

Мединский: Россия и Украина продолжат контакты для обсуждения меморандумов
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Dilara Senkaya/Reuters

Глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле, помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал об обсуждении меморандумов сторон, представленных во время предыдущего раунда. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, стороны долго обсуждали позиции, которые были изложены в меморандумах. Они «достаточно далеки друг от друга», добавил Мединский.

Он отметил, что российская и украинская делегации договорились продолжать контакты.

До этого Мединский заявил, что Россия надеется, что четвертый раунд российско-украинских переговоров об урегулировании конфликта состоится.

23 июля в Стамбуле прошел третий раунд переговоров России и Украины по урегулированию военного конфликта. Встреча делегаций началась около 20:30 мск в закрытом для прессы режиме. По информации ТАСС, переговоры велись на русском языке.

Как рассказал глава делегации РФ, все договоренности по гуманитарным трекам с прошлых раундов выполнены. Украина согласилась рассмотреть предложение российской стороны по рабочим группам, в том числе по формированию трех рабочих групп, которые будут работать онлайн, чтобы сэкономить время и деньги.

Говоря о встрече лидеров двух стран, он отметил, что для начала необходимо обсудить соглашение по урегулированию. Он также добавил, что позиции РФ и Украины по меморандумам в данный момент далеки друг от друга.

Ранее появились подробности договоренностей РФ и Украины об обменах.

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Переговоры в Стамбуле
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