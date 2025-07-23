Появились подробности договоренностей РФ и Украины об обменах

ТАСС: РФ и Украина договорились об обменах как военных, так и гражданских лиц

Россия и Украина в ходе переговоров в Стамбуле договорились об обменах не только военных, но и гражданских лиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Основной итог: обмены не только военных, но и гражданских», — уточнил он.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время вступительного слова на встрече заявил, что конечная цель переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле состоит в том, чтобы способствовать выходу на прекращение огня.

В среду в Стамбуле во дворце Чираган проходит третий раунд переговоров России и Украины по вопросам урегулирования конфликта двух стран. Делегацию Москвы возглавляет помощник президента Владимир Мединский, делегацию Киева — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в Кремле оценили возможность прорыва в ходе третьего раунда переговоров с Украиной.