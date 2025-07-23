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Мединский рассказал о выполнении договоренностей предыдущего раунда переговоров

Мединский: договоренности со второго раунда переговоров с Киевом почти выполнены
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Dilara Senkaya/Reuters

Все достигнутые в ходе второго раунда переговоров между Россией и Украиной договоренности, за исключением одного пункта, выполнены. Об этом сообщил помощник президента РФ, глава делегации на переговорах Владимир Мединский, передает ТАСС.

По его словам, единственный пункт, не выполненный украинской стороной до конца, — возврат всех жителей Курской области домой.

В среду в Стамбуле во дворце Чираган проходит третий раунд переговоров России и Украины по вопросам урегулирования конфликта двух стран. Делегацию Москвы возглавляет помощник президента Владимир Мединский, делегацию Киева — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Перед началом переговоров делегаций России и Украины глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что международное сообщество высоко оценило итоги первых раундов переговоров Москвы и Киева.

По данным агентства ТАСС, в ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле стороны договорились об обменах не только военных, но и гражданских лиц.

Ранее Фидан назвал конечную цель переговоров РФ и Украины в Стамбуле.

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Переговоры в Стамбуле
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