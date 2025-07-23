РФ и Украина прямо сейчас проводят новый этап обмена пленными

Мединский: РФ и Украина прямо сейчас завершают обмен пленными с обеих сторон

Россия и Украина в настоящий момент завершают двусторонний обмен военнопленными по 250 человек. Об этом сообщил помощник президента РФ, глава делегации на переговорах Владимир Мединский, передает ТАСС.

В среду в Стамбуле во дворце Чираган проходит третий раунд переговоров России и Украины по вопросам урегулирования конфликта двух стран. Делегацию Москвы возглавляет помощник президента Владимир Мединский, делегацию Киева — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

По данным агентства ТАСС, в ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле стороны договорились об обменах не только военных, но и гражданских лиц.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не ждать чудес от третьего раунда переговоров России и Украины. Он подчеркнул, что российская сторона намерена добиться своих интересов и обеспечить их достижение.

Ранее Зеленский сообщил о подготовке нового этапа обменов с Россией.