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Разведка США не подтвердила стремление России повлиять на исход выборов-2016

Габбард: спецслужбы США не считали, что РФ хотела помочь Трампу победить в 2016
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Andrew Harnik/AP

Американские спецслужбы не располагали данными о намерении России повлиять на результаты президентских выборов США 2016 года. Об этом заявила директор национальной разведки Тулси Габбард на брифинге в Белом доме, передает ТАСС.

«Предвыборные оценки разведки указывали, что у России не было ни целей, ни ресурсов для воздействия на итоги голосования», — сказала Габбард.

В среду представитель Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что бывший президент Соединенных Штатов Барак Обама занимался саботажем, а не мирной передачей власти нынешнему главе страны Дональду Трампу в 2016 году.

Сам Трамп 22 июля заявил, что минюсту следует расследовать действия Барака Обамы по манипулированию данными разведки об американских выборах и РФ.

18 июля Габбард заявила, что обвинения о якобы вмешательстве России в американские выборы 2016 года были сфабрикованы администрацией Обамы.

Ранее госдеп США запретил дипломатам комментировать выборы в других странах.

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