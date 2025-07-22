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Трамп призвал минюст расследовать действия Обамы по манипулированию данными о выборах и РФ

Трамп призвал расследовать действия Обамы по манипулированию данными о выборах
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Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что минюсту следует расследовать действия экс-главы Белого дома Барака Обамы по манипулированию данными разведки об американских выборах и РФ. Его слова приводит ТАСС.

«Основываясь на том, что я читаю, <...> это будет [бывший] президент Обама», — сказал Трамп в ответ на вопрос, на кого минюст должен обратить особое внимание в рамках расследования дела о приписываемом России вмешательстве в американские выборы 2016 года.

Кроме того, американский лидер подчеркнул, что те, кто пытался вмешаться в выборы 2016 года, должны столкнуться с «серьезными последствиями».

До этого Трамп разместил в своей соцсети Truth Social сгенерированный нейросетью видеоролик с кадрами «ареста» бывшего президента Барака Обамы. Публикация очевидным образом связана с недавним выступлением главы американской разведки Тулси Габбард, в котором она заявила, что обвинения о вмешательстве РФ в американские выборы в 2016 году были сфабрикованы администрацией Обамы с целью дискредитации победы Трампа над Хиллари Клинтон во время его первой каденции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее известный в США телеведущий обругал Трампа в прямом эфире.

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