Белый дом обвинил Обаму в препятствовании передаче власти Трампу

Бывший президент Соединенных Штатов Барак Обама занимался саботажем, а не мирной передачей власти нынешнему главе страны Дональду Трампу в 2016 году. Об этом сообщила представитель Белого дома Кэролайн Ливитт, передает ТАСС.

«Экс-президент публично демонстрировал поддержку переходного процесса, но предпринимал действия, направленные на дестабилизацию работы администрации-преемника», — сказала Ливитт.

22 июля Трамп заявил, что минюсту следует расследовать действия Барака Обамы по манипулированию данными разведки об американских выборах и РФ.

До этого Трамп разместил в своей соцсети Truth Social сгенерированный нейросетью видеоролик с кадрами «ареста» бывшего президента Барака Обамы. Публикация очевидным образом связана с недавним выступлением главы американской разведки Тулси Габбард, в котором она заявила, что обвинения о вмешательстве РФ в американские выборы в 2016 году были сфабрикованы администрацией Обамы с целью дискредитации победы Трампа над Хиллари Клинтон во время его первой каденции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме оценили опубликованное Трампом видео ИИ с арестом Обамы.