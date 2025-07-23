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Российско-украинские переговоры в Стамбуле проходят в закрытом режиме

Третий раунд переговоров по Украине в Стамбуле проходит в закрытом режиме
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Александр Рюмин/РИА Новости

Третий раунд переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле происходит в закрытом для журналистов режиме. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что по завершении вступительного слова министра иностранных дел Турции Хакана Фидана местные телеканалы прекратили трансляцию из переговорного зала.

По данным РИА Новости, пресс-конференция по итогам переговоров также состоится во дворце Чираган.

До этого главы делегаций РФ и Украины Владимир Мединский и Рустем Умеров провели двустороннюю встречу в преддверии переговоров.

В Стамбуле в среду прошла подготова к третьему раунду переговоров России и Украины. Ранее именно эту дату называл президент Украины Владимир Зеленский, при этом в Москве информацию официально не подтверждали. Кто представит стороны, что будут обсуждать Москва и Киев, сколько продлятся переговоры и чего ждут от встречи — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле оценили возможность прорыва в ходе третьего раунда переговоров с Украиной.

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