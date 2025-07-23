В Раде анонсировали созыв сессии для пересмотра закона о НАБУ

Нардеп Железняк: Рада может собраться для отмены закона о НАБУ и САП

Верховная рада Украины может собраться на следующей неделе для пересмотра закона, изменяющего полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом сообщил депутат Алексей Железняк в своем Telegram-канале.

По словам нардепа, вопрос об отмене поправок, принятых накануне, рассматривается в срочном порядке. Точная дата сессии пока не определена, ведется согласование явки депутатов.

«Созываем Раду для отмены норм об изменениях в работе НАБУ и САП. Ключевую роль сыграла позиция партнеров и общественная реакция», — написал Железняк.

22 июля Верховная рада поддержала законопроект, который фактически ликвидирует независимость НАБУ и САП. Принятие закона спровоцировало массовые протесты на Украине, к которым присоединился мэр Киева Виталий Кличко.

23 июля украинский еженедельник «Зеркало недели» сообщил о подготовке новых протестов в трех крупных городах Украины. Акции направлены против закона президента Владимира Зеленского.

Сам Зеленский, комментируя ограничение полномочий НАБУ и САП, заявил, что это было необходимо, чтобы очистить их от влияния извне, в первую очередь от влияния РФ. В ЕС и США раскритиковали решение украинского лидера, отметив, что желающая стать членом Евросоюза страна не может проводить такую политику. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее акция протеста началась в родном городе Зеленского.