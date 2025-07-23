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Путин принял в Кремле председателя Госдумы с докладом

Путин принял Володина с докладом о результатах весенней сессии Госдумы РФ
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Президент России Владимир Путин провел встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным по итогам весенней сессии. Об этом сообщает РИА Новости.

В среду, 23 июля, в Госдуме прошло финальное пленарное заседание весенней сессии, в ходе которого был рассмотрен ряд законопроектов. Руководители парламентских фракций вместе с председателем Госдумы подвели итоги работы, после чего весенняя сессия палаты была закрыта.

В 2025 году за ее время Дума приняла 354 закона в рамках 46 пленарных заседаний. Следующая, осенняя сессия начнет работу 2 сентября. Первое пленарное заседание запланировано на 16 сентября.

По словам Володина, Путин во время беседы передал слова благодарности депутатам за работу в весеннюю сессию. Президент заявил о важности сохранения «набранного темпа», а также призвал к тому, чтобы на основе консолидации строилась работа.

До этого сообщалось, что глава государства проведет совещание с членами правительства и заслушает доклады. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что их президенту представят вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова, руководитель исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов, вице-премьер по вопросам цифровой экономики Дмитрий Чернышенко.

Ранее Путин спросил о наказании за поиск экстремистских материалов.

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