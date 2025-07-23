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Путин проведет совещание с членами правительства

Путин 23 июля проведет совещание с членами кабмина и встретится с Володиным
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Гавриил Григоров/РИА Новости

В среду, 23 июля, президент России Владимир Путин проведет совещание с членами правительства и заслушает доклады, а затем встретится с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, свои доклады президенту представят вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова, руководитель исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов, вице-премьер по вопросам цифровой экономики Дмитрий Чернышенко.

Российскому лидеру расскажут о развитии программ «Земский учитель», «Земский доктор» и ряде других. Также в ходе совещания будут рассматривать некоторые вопросы актуальной повестки.

После этого Путин встретится с Володиным, который доложит о работе Госдумы в ходе завершающейся весенней сессии.

Накануне президент провел совещание с министром юстиции Константином Чуйченко. Другие встречи президента в этот день прошли в закрытом формате.

Ранее в Кремле прокомментировали слова Зеленского о подготовке к встрече с Путиным.

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