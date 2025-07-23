В среду, 23 июля, президент России Владимир Путин проведет совещание с членами правительства и заслушает доклады, а затем встретится с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, свои доклады президенту представят вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова, руководитель исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов, вице-премьер по вопросам цифровой экономики Дмитрий Чернышенко.
Российскому лидеру расскажут о развитии программ «Земский учитель», «Земский доктор» и ряде других. Также в ходе совещания будут рассматривать некоторые вопросы актуальной повестки.
После этого Путин встретится с Володиным, который доложит о работе Госдумы в ходе завершающейся весенней сессии.
Накануне президент провел совещание с министром юстиции Константином Чуйченко. Другие встречи президента в этот день прошли в закрытом формате.
Ранее в Кремле прокомментировали слова Зеленского о подготовке к встрече с Путиным.