На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин выразил благодарность депутатам Госдумы за работу в весеннюю сессию

Володин передал депутатам Госдумы слова благодарности от Путина
true
true
true
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель Госдумы (ГД) Вячеслав Володин сообщил, что президент Российской Федерации Владимир Путин во время беседы передал слова благодарности депутатам за работу в весеннюю сессию ГД. Об этом пишет ТАСС.

«Прежде чем начать этот разговор, хочу вам передать слова благодарности за работу, а также пожелания успехов от нашего президента Владимира Владимировича Путина. Я разговаривал перед началом заседания, и он подчеркнул, что очень важно, чтобы Дума вот этот темп набранный не теряла и, конечно, сделала всё для того, чтобы на основе консолидации строилась работа», — сказал председатель ГД.

До этого сообщалось, что глава государства проведет совещание с членами правительства и заслушает доклады. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что их президенту представят вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова, руководитель исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов, вице-премьер по вопросам цифровой экономики Дмитрий Чернышенко.

Российскому лидеру расскажут о развитии программ «Земский учитель», «Земский доктор» и ряде других. Также в ходе совещания будут рассматривать некоторые вопросы актуальной повестки.

Ранее Володин рассказал, как Госдума выполнила послание президента Федеральному собранию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами