Путин выразил благодарность депутатам Госдумы за работу в весеннюю сессию

Председатель Госдумы (ГД) Вячеслав Володин сообщил, что президент Российской Федерации Владимир Путин во время беседы передал слова благодарности депутатам за работу в весеннюю сессию ГД. Об этом пишет ТАСС.

«Прежде чем начать этот разговор, хочу вам передать слова благодарности за работу, а также пожелания успехов от нашего президента Владимира Владимировича Путина. Я разговаривал перед началом заседания, и он подчеркнул, что очень важно, чтобы Дума вот этот темп набранный не теряла и, конечно, сделала всё для того, чтобы на основе консолидации строилась работа», — сказал председатель ГД.

До этого сообщалось, что глава государства проведет совещание с членами правительства и заслушает доклады. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что их президенту представят вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова, руководитель исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов, вице-премьер по вопросам цифровой экономики Дмитрий Чернышенко.

Российскому лидеру расскажут о развитии программ «Земский учитель», «Земский доктор» и ряде других. Также в ходе совещания будут рассматривать некоторые вопросы актуальной повестки.

Ранее Володин рассказал, как Госдума выполнила послание президента Федеральному собранию.