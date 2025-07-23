Путин собрал совещание с правительством по развитию земских программ

Президент России Владимир Путин собрал совещание с членами правительства РФ, основным вопросом в ходе которого станет развитие программ «Земский учитель», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земский работник культуры» и «Земский тренер». Об этом сообщается на сайте Кремля.

Ожидается, что глава государства также обсудит с членами правительства текущие вопросы.

До этого представитель Кремля сообщал, что глава государства проведет совещание с членами правительства и заслушает доклады. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что их президенту представят вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова, руководитель исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов, вице-премьер по вопросам цифровой экономики Дмитрий Чернышенко.

Ранее Володин рассказал, как Госдума выполнила послание президента Федеральному собранию.