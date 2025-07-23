Володин рассказал, как Госдума выполнила послание президента Федеральному собранию

Депутаты Госдумы на 100% выполнили работу по законодательному обеспечению реализации послания президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в ходе заключительного пленарного заседания весенней сессии палаты, трансляция велась на телеканале «Россия 24».

«Главный приоритет Госдумы - законодательное обеспечение реализации послания президента Федеральному собранию, которое решает задачи развития страны, укрепления ее суверенитета, повышения благосостояния граждан», — сказал он.

Председатель отметил, что за весеннюю сессию Госдума приняла 354 закона.

«Из них 71% — это законы прямого действия. Самый высокий показатель за все предыдущее время», — заключил Володин.

До этого Володин сообщил о значительном увеличении штрафов за навязывание потребителям дополнительных платных товаров, услуг и работ. Согласно ему, размер штрафов возрастет: для должностных лиц — до 300 тысяч рублей (с текущих четырех тысяч), а для юридических лиц — до 1 млн рублей (с 40 тысяч). Он подчеркнул, что эти меры направлены на защиту граждан от навязанных покупок и предотвращение нарушений со стороны продавцов и исполнителей услуг.

Ранее Володин призвал МВД присмотреться к работе Минтруда.