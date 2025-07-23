Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры по Украине

Российская делегация прибыла в Стамбул для участия в третьем раунде переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Агентство напомнило, что переговоры РФ и Украины запланированы на 19:00 мск во дворце Чираган в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. Вместе с ним интересы РФ будут представлять замглавы МИД России Михаил Галузин, начальник ГРУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

22 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не ждать чудес от третьего раунда переговоров России и Украины. Он подчеркнул, что российская сторона намерена добиться своих интересов и обеспечить их достижение.

До этого представители делегации Украины сообщили, что основной задачей на третьем раунде переговоров в Стамбуле, кроме гуманитарного трека, является организация встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

23 июля Песков на брифинге с журналистами заявил, что встреча лидеров двух государств целесообразна только после того, как будет проведена работа на уровне делегаций. Иначе, по его словам, всю «черновую, очень сложную и очень емкую работу» придется выполнять на высшем уровне.

Ранее в Кремле прокомментировали проекты меморандумов РФ и Украины.