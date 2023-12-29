В центре Москвы открылся магазин патриотичной одежды

В столичном торговом центре «Павелецкая плаза» открылся магазин одежды Putin Team Russia, сообщает пресс-служба российского бренда.

«Поддерживаю бренд и считаю, что они делают действительно классный продукт мирового уровня с очень важным идейным посылом. В наступающем 2024 году проект Putin Team станет официальным экипировочным партнером 10-й юбилейной «Гонки Легкова», и это будет сильная и стильная коллаборация», — заявил присутствовавший на церемонии открытия магазина российский лыжник, олимпийский чемпион Александр Легков.

По словам создателя Putin Team Russia, предпринимателя Дмитрия Шишкина, из технологического стартапа компания выросла в большой международный проект.

«Это шаг к тому, чтобы еще громче заявить о себе и рассказать историю о красоте и силе России широкой аудитории. Гражданам нашей страны действительно есть, чем гордиться, есть кем гордиться!», — сказал Дмитрий Шишкин.

Он также добавил, что расширение географии присутствия проекта позволит создать новые «точки притяжения» в городской среде и удовлетворить запрос молодежной аудитории на возможность приобрести изделия бренда.