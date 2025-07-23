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Украина готова к «полному прекращению огня»

Reuters: Украина готова к полному прекращению огня в преддверии переговоров
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Евгений Биятов/РИА Новости

Украина готова к «полному прекращению огня» в преддверии переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Сообщается также, что Киев готов к «значительным шагам на пути к миру» в рамках предстоящего раунда переговоров.

В Стамбуле начали подготовку к третьему раунду переговоров России и Украины. Встреча ожидается вечером 23 июля во дворце Чираган, делегации обеих стран уже вылетели в Турцию. Ранее именно эту дату называл президент Украины Владимир Зеленский, при этом в Москве информацию официально не подтверждали. Кто представит стороны, что будут обсуждать Москва и Киев, сколько продлятся переговоры и чего ждут от встречи — в материале «Газеты.Ru».

Состав российской делегации, по данным источника РИА Новости, остался неизменным. В нее по-прежнему входят помощник президента РФ Владимир Мединский, замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба вооруженных сил РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

При этом газета The New York Times писала, что Россия и Украина в рамках третьего раунда переговоров по урегулированию конфликта могут прийти к решению «второстепенных вопросов», однако значительных уступок Москвы или Киева ждать не стоит.

Ранее в ГД заявили, что СВО проводится для спасения народа Украины.

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Переговоры о мире на Украине
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