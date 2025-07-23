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В ГД заявили, что СВО проводится для спасения народа Украины

Володин: в рамках СВО все делается для спасения украинского народа и Украины
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления на заключительном пленарном заседании весенней сессии заявил, что в рамках СВО Россия делает все для спасения украинского народа и Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что в зоне СВО России противостоит «вся мощь стран НАТО».

«Все то, что делается на Украине в рамках специальной военной операции, направлено на спасение украинского народа, на спасение страны, которая для нас близка», — поделился Володин.

Он добавил, что для украинского народа важно, чтобы «нацистский режим» как можно быстрее оставил Киев.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия хочет видеть Украину процветающей и стабильной страной. Тем временем Запад использует ее в качестве инструмента для реализации своих планов.

Она добавила, что у Запада, который объявил милитаризацию Украины, нет цели сделать из нее стабильное и развитое государство.

Ранее глава ДНР рассказал, когда Украина утратила самостоятельность.

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