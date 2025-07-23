Дочь Келлога назвала Зеленского «умопомрачительным глупцом»

Дочь спецпосланника США по Украине Кита Келлога Меган Моббс в социальной сети X назвала ликвидацию антикоррупционных ведомств президентом Украины Владимиром Зеленским глупым решением.

«Решение невероятно, умопомрачительно глупо. Оно происходит в самое неподходящее время, учитывая недавние позитивные сдвиги в политике Соединенных Штатов», — написала Моббс.

Накануне член конгресса США Марджори Тейлор-Грин поддержала протесты на Украине из-за фактической отмены независимости ряда антикоррупционных органов, призвав украинцев «сбросить» Зеленского.

Член Конгресса США Майк Тернер также признался, что разочарован поведением Зеленского.

Зеленский 22 июля подписал скандальный закон, фактически лишающий независимости Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) Украины.

22 июля жители Киева и Львова вышли на митинги против закона, подрывающего независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины.

Ранее Зеленский заявил, что Россия влияет на борьбу с коррупцией на Украине.