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Конгрессмен США Майк Тернер разочаровался в Зеленском

Конгрессмен Тернер: Зеленскому нужно более убедительно сесть за стол переговоров
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Yuliia Ovsyannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно более убедительно сесть за стол переговоров, заявил член Конгресса США Майк Тернер в опубликованном ролике российских пранк-журналистов Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус).

Тернер заявил, что он разочарован поведением Зеленского.

«Я не знаю, кто из его окружения будет оказывать на него влияние, но я был разочарован его поведением. Ему определенно нужно более убедительно сесть за стол переговоров», — сказал он.

Конгрессмен также заявил, что у Украины есть некоторые шансы стать членом НАТО.

«В конце концов, да. Но им предстоит пройти долгий путь. Не сейчас, не прямо сейчас», — сказал он.

По словам Тернера, администрация президента США Дональда Трампа настаивает на мире.

«Администрация понимает, что необходим мир. Поэтому Украина получает поддержку. Движение в Конгрессе за введение санкций в отношении России очень сильное», — сказал он.

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