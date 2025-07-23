Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно более убедительно сесть за стол переговоров, заявил член Конгресса США Майк Тернер в опубликованном ролике российских пранк-журналистов Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус).
Тернер заявил, что он разочарован поведением Зеленского.
«Я не знаю, кто из его окружения будет оказывать на него влияние, но я был разочарован его поведением. Ему определенно нужно более убедительно сесть за стол переговоров», — сказал он.
Конгрессмен также заявил, что у Украины есть некоторые шансы стать членом НАТО.
«В конце концов, да. Но им предстоит пройти долгий путь. Не сейчас, не прямо сейчас», — сказал он.
По словам Тернера, администрация президента США Дональда Трампа настаивает на мире.
«Администрация понимает, что необходим мир. Поэтому Украина получает поддержку. Движение в Конгрессе за введение санкций в отношении России очень сильное», — сказал он.